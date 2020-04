So haben Sie Luxemburg-​​Stadt noch nie gesehen

So, wie in diesem Video, hat wohl noch niemand die Hauptstadt Luxemburgs erlebt. Der Schöpfer, Vito Labalestra – alias Vitùc – hatte sich bereits vor der Corona-Krise durch seinen Vimeo-Kanal und durch seine Videos und Fotos auf Instagram einen Namen gemacht. Nun ist dem Künstler erneut ein großer Wurf gelungen. Er stellte am Montagnachmittag einen drei Minuten langen Clip ins Netz – ein wahres visuelles Juwel. Es macht die Bewegungseinschränkungen sichtbar. Der Zuschauer kann die gespenstische Stille spüren.

«Es ist ein künstlerischer Ansatz über die Leere. Mein Ziel war, die Poesie auf der Straße einzufangen», erklärt der Künstler im Gespräch mitL'essentiel. Am frühen Sonntagmorgen ging er auf Entdeckungstour. Nachdem er die Hauptstadt auf Film eingefangen hatte, hat Vitùc sich noch am gleichen Abend an den Schnitt des Videos gemacht, wie er erzählt. Am Dienstagmittag war das Video bereits mehr als 30.000 Mal aufgerufen worden. Den Erfolg erklärt der Künstler mit der Einfachheit seines Ansatzes.

« Ich kann den Leuten die Auge öffnen »

Die Bilder sind erstaunlich. So hat wohl noch niemand Luxemburg erlebt. «Die Leute sind zu Hause eingesperrt. Ich kann ihnen die Augen öffnen», sagt Vitùc. Er sagt, dass «Leere Angst macht». Der «apokalyptische» Soundtrack besteht übrigens aus Originalaufnahmen.

«So etwas habe ich bisher noch nie gesehen», erzählt der erfahrene Globetrotter, der schon in vielen Ecken der Welt war. Von ihm kam die Idee, sein Video mit uns zu teilen – mit einer kleinen Hommage an L'essentiel in der Einleitung.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)