Auslandsstudenten verharren an Luxemburgs Unis

Trotz der Corona-Pandemie befinden sich derzeit immer noch zahlreiche Studenten aus dem Ausland in den Studentenwohnheimen der Uni Luxemburg. So auch Sheena Shah, die Kommunikation studiert und hier ihren Master macht. Die amerikanische Studentin indischer Herkunft hat ihre Familie seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen. Dennoch fühlt sie sich in Luxemburg sicher. «Ich fühle mich im Studentenwohnheim wohl. Die Kurse verfolgen wir per Videokonferenz. Auch wenn die Tage manchmal recht lang sind, läuft generell alles gut», erzählt sie.

Während des Lockdowns im März seien zahlreiche Studenten zu ihren Familien zurückgekehrt. Doch seit Oktober seien viele davon wieder nach Luxemburg zurückgekommen. «Ich wollte eigentlich zurück nach Hause, doch ich hatte Angst, danach nicht mehr zurückkommen zu können. Ich vermisse meine Familie und stehe regelmäßig mit ihr in Kontakt. Sie freuen sich alle darüber, dass es mir gut geht», sagt Shah.

« Solange wir aufpassen, wird alles gut bleiben »

Dieses Sicherheitsgefühl sei auch durch die interne Kommunikation innerhalb der Uni verstärkt. «Wir bekommen regelmäßig E-Mails zugeschickt, in denen klargestellt wird, was erlaubt ist und was nicht. Wir sind uns bewusst, dass das Virus sich weiterverbreitet. Manche Studenten mussten sich schon in Quarantäne begeben. Doch wir haben keine Angst. Solange wir aufpassen, wird alles gut bleiben», sagt sie.

Sheena bereitet sich schon darauf vor, die Weihnachtsferien in Luxemburg verbringen zu müssen. Dennoch hofft sie, ihre Familie im kommenden Februar besuchen zu können. «Ich werde abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Danach werde ich sehen, ob für mich die Möglichkeit besteht, für einige Tage nach Amerika zu fliegen und danach wieder problemlos nach Luxemburg zurückzureisen. Denn es ist wichtig, dass ich mein Studium abschließe», sagt sie.

(Jean-François Servais/L'essentiel)