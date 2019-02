Südregion will zur Unesco-​​Biosphäre werden

«Die Natur im Süden ist außergewöhnlich. Die Landschaft hat das Potenzial, eine neue Identität zu erhalten», sagt Claude Turmes, Minister für Raumordnung. Die südliche Region Luxemburgs hat am Dienstag einen Antrag auf das Unesco-Label «Der Mensch und die Biosphäre» gestellt, um sich künftig Biosphärenreservat nennen zu dürfen. Derzeit gibt es in 120 Ländern 669 solcher Gebiete.

«World Geopark» Müllerthal



Der Naturpark Müllerthal hat im November 2017 einen weiteren Antrag auf das Unesco-Label «World Geopark» eingereicht. Diesbezüglich fällt die Entscheidung Ende April oder Anfang Mai.



Zur Erinnerung: Bereits von der Unesco ausgezeichnet wurden die Festung und die Altstadt Luxemburgs (Weltkulturerbe), die berühmte Fotosammlung «The Family of Man», die 1955 vom amerikanisch-luxemburgischen Fotografen Edward Steichen für das Museum of Modern Art (MOMA) in New York geschaffen wurde (Weltdokumentenerbe) sowie die Springprozession in Echternach (immaterielles Kulturerbe).

«In diesem Gebiet untersuchen wir die Auswirkungen des Menschen auf die Natur», sagt Simone Beck, Präsidentin der Kommission für Zusammenarbeit mit der Unesco. Die Herausforderungen bestehe darin zu sehen, wie die Arbeit der Menschen die Natur verändert, wie die Natur sich ihre Plätze zurückerobert und wie die Bürger für die nachhaltige Entwicklung ihrer Region zusammenarbeiten können.

Antwort der Unesco im Frühjahr 2020

Daher prüfen Arbeitsgruppen zahlreiche Projekte, insbesondere in den Bereichen Industriekultur, nachhaltiger Tourismus und lokale Produkte. So wird beispielsweise an der Schaffung eines «Red Rock Trail» gearbeitet, einem Wanderweg ähnlich dem «Müllerthal Trail». «Auf dem geplanten Weg sollen Wanderer alle elf Gemeinden im Süden zu durchqueren können. Wir planen zudem einen Architekturwettbewerb für Ferienhäusern, beispielsweise zur Wiederbelebung von ehemaligen Industriestandorten», sagt Beck.

Parallel dazu wird die «Union Pro-Sud», die die elf Gemeinden – Bettemburg, Differdingen, Düdelimngen, Esch/Alzette, Käerjeng, Kayl, Monnerich, Petingen, Rümelingen, Sassenheim und Schifflingen – vertritt, von Februar bis April Sprechstunden mit den Bewohnern organisieren, um ihre Ideen in das Antragsdossier einzubringen. Das Dokument wird im September in Paris bei der Unesco eingereicht. Eine Antwort darauf wird im Frühjahr 2020 erwartet.

(Olivier Loyens/L'essentiel)