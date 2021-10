«Wir werden weiterhin die Maske tragen»

«Durch den CovidCheck erhalten wir einige unserer individuellen Freiheiten zurück.» So beurteilt Jean-Paul Olinger, Generalsekretär des Unternehmerverbandes UEL, die Entscheidung der Regierung, dass auch Unternehmen das CovidCheck-System einsetzen können.

Die Friseur- und Kosmetikbranche steht dieser Einschätzung jedoch skeptisch gegenüber. «Meine Angestellten und ich werden weiterhin die Maske tragen», sagt Ziko, der drei Friseursalons im Land besitzt. «Wir sind in unserem Metier viel in Kundenkontakt und dem Virus zu sehr ausgesetzt, um darauf verzichten zu können.» Außerdem fürchte er, die Kunden könnten sich unwohl fühlen, wenn die Friseure auf den Mund-Nasen-Schutz verzichteten.

Branchenvertreter räumen zwar ein, dass der CovidCheck eine gute Idee sei, man aber trotzdem keine Empfehlungen ausgesprochen habe. «Es wäre besser, das derzeitige Protokoll beizubehalten, zumal wir nicht wissen, wie sich das Virus im Winter entwickeln wird, und die Regelung nur bis zum 18. Dezember geplant ist». Bleiben also noch eineinhalb Monate, in denen die Maske in vielen Friseursalons wohl noch Bestand hat.

(jf/L'essenteil)