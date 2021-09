Escher Unfallopfer kam von einem Konzert

«Du bist auf eine unserer Shows gegangen und nie wieder nach Hause zurückgekehrt. Nur Gott weiß, warum er dich so früh zu sich genommen», schrieb Edson Cesar. Der Musiker des niederländischen Rap-Kollektivs «Broederliefde» war schockiert, als er von dem schrecklichen Unfall in Esch-Belval in der Nacht zum Sonntag erfahren hatte. Neun Personen waren darin verwickelt, eine 20-jährige Frau, die zuvor das Konzert der Gruppe in Esch besucht hatte, kam dabei ums Leben.

Nach unseren Informationen war die junge Frau zusammen mit einigen Freunden aus Rotterdam nach Luxemburg gefahren, um die Band zu sehen. In dem Fahrzeug befanden sich Personen mit französischer und niederländischer Staatsangehörigkeit. Das Unglück ereignete sich gegen 1 Uhr in der Nähe des Kreisverkehrs Porte des Sciences. Der Fahrer war auf der Port de France unterwegs, als er kurz nach dem Tunnel Micheville die Kontrolle über seinen Wagen verlor und linksseitig gegen die Leitplanken prallte. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam seitlich liegend im Kreisverkehr zu Stillstand.

Zwei weitere Personen, die sich in dem Kleintransporter befanden wurden schwer verletzt und mussten notoperiert werden, sechs erlitten leichte Verletzungen. Einige Insassen sind nach Polizeiangaben aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Die Rettungskräfte aus Esch/Alzette und Differdingen, die zur Unfallstelle geeilt waren, konnten nichts mehr für die junge Frau tun. Sie starb an Ort und Stelle.

(Jean-François Colin/L'essentiel)