Bewerben im Dezember – Ein guter Zeitpunkt?

Neues Jahr – Neues Glück! Das denken sich dieser Tage wahrscheinlich viele Arbeitnehmer und denken über einen Jobwechsel nach. Doch ist der Beginn eines neuen Jahres wirklich der perfekte Zeitpunkt hierfür? Sind nun nicht schon alle Projekte geplant und alle Stellen besetzt, damit es richtig losgehen kann?

Tatsächlich sind zwei Monate für eine Einstellung günstig: September und Dezember. Der große Vorteil vom Dezember ist zweifelsfrei die geringe Zahl der Konkurrenten. Denn während der Festtage werden weniger Stellenangebote auf den Jobbörsen veröffentlicht, «dennoch herrscht Bedarf an Arbeitskräften, Arbeitssuchende sollten sich also jetzt bewerben», analysiert Florane Giolat von Moovijob. Ab Januar sehe die Situation dagegen schon wieder etwas anders aus, dann würden zahlreiche Arbeitssuchende voller guter Vorsätze ihre Bewerbungen losschicken.

Bewerbungsverfahren zum Jahresende kürzer

Viele Unternehmen suchen im Dezember Mitarbeiter, um erfolgreich in den Januar des neuen Jahres starten zu können. «Die Bewerbungsverfahren sind gegen Ende des Jahres oft schneller, weil noch vor Beginn des neuen Jahres eine Entscheidung getroffen werden muss», ergänzt Laurent Chapelle, Direktor von RH Expert, hinzu. Budgets müssten erstellt werden und so steige die Chance, dass sich die Personaler eher gegen Jahresende denn nach Jahresbeginn für einen Bewerber entscheiden würden.

Also los, raus mit der Bewerbung. Schicken Sie auch bei der Initiativbewerbung alle Unterlagen mit, inklusive Ihrer Zeugnisse. Manche Ratgeber empfehlen eine Kurzbewerbung, die nur aus Anschreiben und Lebenslauf besteht. Aber wenn Sie das Unternehmen schon überzeugen möchten, sollten Sie ihm auch alle nötigen Informationen geben, um ein Urteil zu fällen. Und seien Sie einzigartig. Abschreiben kommt gerade in der Initiativbewerbung besonders blöd. Wenn Sie sich schon ungefragt an den Personaler wenden, sollten Sie auch mit Ihrer Einzigartigkeit überzeugen. Wer nach zwei Wochen noch keine Antwort erhalten habe, kann freundlich nachhaken.

