Luxemburger radeln 20 Kilometer zur Arbeit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Unter diesem Motto nahmen 30 sportliche Bürger am Donnerstagmorgen ihr Fahrrad, um von Mersch nach Luxemburg zur Arbeit zu fahren. Die Aktion fand im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche statt und wurde von der Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) organisiert. «Wir machen diese Aktion seit 2012. Zum einen wollen wir damit das Fahrrad mehr in den Alltag integrieren, zum anderen auf die Probleme bei den Fahrradwegen hinweisen», sagt Monique Goldschmit, Präsidentin der LVI.

David Viaggi war einer, der die immerhin 20 Kilometer am frühen Morgen hinter sich gebracht hat. «Bei mir waren es sogar 25 Kilometer, weil ich von Bissen losgefahren bin», sagt der 35-Jährige gut gelaunt bei der Ankunft auf dem Knuedler gegen 8.15 Uhr. Ist dieses umweltschonende Arbeitswegmodell für seinen Alltag eine Alternative? «Vielleicht in Kombination mit Bus und Bahn. Bissen ist aber nicht so gut angebunden, da geht es erst mal ziemlich happig bergauf», sagt Viaggi, der bei Kaffee und Croissants im Rathaus wie seine Mitfahrer wieder Kräfte tankt.

Rad in der Stadt lohnt sich

Für Liette Stirn gehört das Fahrrad hingegen bereits zum alltäglich Gebrauch. «Ich fahre die Strecke von Mersch nach Luxemburg zur Arbeit immer mit dem Rad und den öffentlichen Verkehrsmittel. Je nach Wetter auch oft nur mit dem Fahrrad», sagt die 60-Jährige. Sie hat schon länger kein Auto mehr. «Ich fühle mich seitdem viel weniger gestresst. Außerdem gibt es in der Stadt kein schnelleres Verkehrsmittel als das Rad.»

Damit mehr Menschen den sauberen Drahtesel auf dem Weg zur Arbeit benutzen, müssten an den Radwegen noch einige Verbesserungen vorgenommen werden. «Für Touristen sind die Fahrradwege in Luxemburg schon sehr schön angelegt. Für den Alltagsgebrauch gibt es aber noch Nachholbedarf», sagt LVI-Präsidentin Goldschmit. «Auf unserer Strecke heute muss man zum Beispiel zwischen Walferdingen und Dommeldingen einen Teil auf der Straße fahren. Das schreckt viele ab.» Die 30 Teilnehmer ließen sich davon aber nicht beirren – sie fuhren mit gutem Beispiel voran.

(Henning Jochum/l'essentiel)