Regierung plant bis 2028 neues Kongresszentrum

Luxemburgs Ambitionen sind groß. So will das Großherzogtum zu den führenden Adressen für professionelle Veranstaltungen und Kongresse werden. Im Zuge dessen soll das derzeitige Luxexpo-Gelände komplett umgebaut und durch «ein Kongress- und Ausstellungszentrum mit hohem Standard in Kirchberg ersetzt werden». Dies ermögliche es, ein «breites Spektrum international renommierter Veranstaltungen anzuziehen», wie die Regierung am Donnerstag in einer Pressemitteilung erklärt.

Demnach sollen die derzeitigen Messehallen, die bis 2028 an Luxexpo SA The Box verpachtet sind, an seinem Standort erhalten, aber saniert, «an die spezifischen Bedürfnisse professioneller Veranstaltungen angepasst» und in den Stadtteil Kirchberg integriert werden. Die Gestaltung des Geländes habe nach Regierungsangaben noch nicht begonnen, soll aber Hand in Hand mit dem Kirchberg-Fonds erfolgen. So soll Luxexpo während der Bauarbeiten auch nicht schließen. Vielmehr soll die Sanierung in Phasen durchgeführt werden, um einen Teil der Aktivität aufrechtzuerhalten.

Da das neue Kongress- und Ausstellungszentrum nach Fertigstellung der Straßenbahnlinie direkt mit dem Flughafen verbunden sein wird, will Luxemburg eine der 50 weltweit führenden Adressen für professionelle Veranstaltungen werden. Und um «Platz am Boden zu schaffen», ist geplant, «in die Höhe zu bauen», wie François Bausch, Minister öffentliche Arbeiten erklärt. Dies ermögliche die Schaffung einer neuen Nachbarschaft mit Wohnungen in diesem Gebiet. Bislang wurden weder Zeitplan noch Budget für das Projekt bekanntgegeben.

(L'essentiel)