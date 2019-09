Schon wieder tote Fische in der Alzette

Ein zweiter Fall in weniger als einer Woche. Während am Samstag in der Alzette bei Beggen tote Fische gefunden wurden, berichtet die Administration de la gestion de l'eau (AGE), dass sie am Mittwoch gegen 15 Uhr, diesmal zwischen Livingen und Peppingen, über einen ähnlichen Fall informiert wurde. AGE-Mitarbeiter fanden sowohl tote Fische als auch eine hohe Trübung im Wasser vor Ort.

Zusammen mit den Verantwortlichen der Gemeinde Bettemburg wurde die Quelle der Verschmutzung auf einen Standort in der Gemeinde zurückgeführt. Ein technisches Problem, das bei den Bauarbeiten am neuen Regenbecken B01 in Bettemburg am Standort «A Streifen» auftrat, sorgte dafür, dass rund 600 Kubikmetern Abwasser in die Alzette fließen konnten. Nach Angaben der ausführenden Manager des Unternehmens ist dieses versehentliche Ablassen von Abwasser bereits am Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr aufgetreten. Seitdem wurden keine weiteren Verschmutzungen gemeldet.

Analog zu dem Vorfall vom Samstag in der Kläranlage Beggen, hat auch Carole Dieschbourg, Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, einen ausführlichen Bericht der Verantwortlichen angefordert. Auf der Grundlage dieses Berichts wird die Ministerin über die erforderlichen Maßnahmen entscheiden.

(L'essentiel)