DP und Déi Gréng stimmen zu

Nachdem Formateur Xavier Bettel und die drei Chefverhandler der Parteien LSAP, Déi Gréng und DP (Étienne Schneider, Félix Braz und Corine Cahen) am Montagabend den Koalitionsvertrag unterzeichnet hatten, ging es am Dienstagabend nun in Einzelkongressen der Parteien darum, sich zu dem Vertrag zu bekennen – oder auch nicht.

Die DP hat sich in ihrer Sitzung einstimmig für den aufgesetzten Vertrag entschieden. Bereits eine Stunde nachdem die Debatte offiziell begonnen hatte, war sie auch schon wieder beendet.

240 Grüne sagen «Ja»

Auch Déi Gréng bestätigten den Koalitionsvertrag. 214 von 217 Mitgliedern stimmten am Dienstagabend im luxemburgischen Abtei Neumünster zu, um die Beteiligung an der Regierung Gambia 2.0 zu verabschieden. Am Mittwochmorgen soll diese von Großherzog Henri vereidigt werden.

Mehr als anderthalb Stunden dauerte die Sitzung, in der der künftige stellvertretende Premierminister Félix Bratz die Ergebnisse des Vertrags vorstellte. Braz hatte keine Schwierigkeiten, die anderen Parteimitglieder zu überzeugen.

Strenge Kontrolle bei Legalisierung von Cannabis

Er sprach, neben der Verbesserung von Mobilität und Wohnraum, der Schließung des Kernkraftwerks Cattenom und dem Verbot der Fuchsjagd, auch das Thema der Legalisierung von Cannabis an. Hier müsse unter der neuen Regierung gewährleistet sein, dass dieses streng kontrolliert und begleitet werde, auch mit Präventivmaßnahmen für Minderjährige.

Am Ende des Abends wurde Félix Braz als stellvertretender Premierminister und Justizminister bestätigt. Zudem François Bausch in den Bereichen Transport, Verteidigung und Innere Sicherheit. Carole Dieschbourg wird das Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung übernehmen und Sam Tanson wird Wohnungsbauministerin und Kulturministerin.

(L'essentiel/Frédéric Lambert)