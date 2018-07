Luxemburger dürfen an mehr Orten «Ja» sagen

Der Gang zum Rathaus ist nicht mehr zwingend erforderlich, wenn man standesamtlich heiraten will. «Immer mehr Paare verzichten auf eine religiöse Feier und wollen ihre standesamtliche Trauung in einem festlicheren Rahmen als im Rathaus feiern», betonte Max Hahn in einer parlamentarischen Anfrage an den Justizminister.

Im Vorjahr wurden 1908 Eheschließungen in Luxemburg begangen. Das sind 24 mehr als im Jahr davor. 42 Trauungen wurden zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern geschlossen. Die schlechte Nachricht: 2017 wurden 1121 Ehen geschieden, das sind 9,7 Prozent weniger als noch 2016.

«Mir wurde berichtet, dass es Gemeinden gibt, die bereit wären, ihren Bürgern alternative Orte zum Heiraten anzubieten, wie zum Beispiel einen Park oder ein Schloss», fuhr er fort. Nach Ansicht des Abgeordneten, der auch Schöffe in Dippach ist, würde es das Zivilgesetzbuch jedoch nicht zulassen, dass eine standesamtliche Trauung anderswo als im Rathaus gefeiert wird.

Das sei ein Punkt der Gesetzgebung, welcher nicht so streng ist, antwortet der Justizminister. Félix Braz verweist auf eine Gesetzesänderung vom 4. Juli 2014, die nun genügend Flexibilität bietet, «um es den Gemeinden auf Wunsch zu ermöglichen, andere Orte für die standesamtliche Trauung anzubieten».

