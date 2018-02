Météolux warnt landesweit vor starkem Schneefall

Artikel per Mail weiterempfehlen

Aufgrund des starken Schneefalls in der Nacht und am Morgen kommt es überall in Luxemburg zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 10.30 Uhr warnt der staatliche Wetterdienst Météolux vor erneuten Schneefällen und hat deshalb im gesamten Land die Warnstufe von gelb auf orange erhöht. Die Wetterexperten vom Findel rechnen bis 22 Uhr mit fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee.

Schauen Sie sich den Verkehr in Luxemburg in Echtzeit auf unserer Karte an.

Der ACL warnte aufgrund der Schneefälle am Morgen in einem Tweet vor glatten Straßen. Im Laufe des Tages ist es auch schon zu einigen leichten Unfällen gekommen.

am Beräich Luxembourg glat Stroossen — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 6. Februar 2018

Die Polizei warnte um 8.30 Uhr vor mehreren Unfallstellen:

• auf der Düdelinger A3 zwischen Düdelingen und Luxemburg Stadt

• auf der Escher A4 Richtung Stadt zwischen Steinbrück und Leudelingen

• auf der N5 zwischen Dippach und Bartringen

• auf der Ausfahrt Bettembourg von Düdelingen kommend

Weiterhin ist ein Lkw zwischen Angelsberg und Mersch liegengeblieben.

Ohne Winterreifen unterwegs – Strafe

Aus gegebenem Anlass weist die Police Grand-Ducale erneut darauf hin, dass Autofahrer bei diesen Wetterbedingungen auf Winterreifen umsatteln sollen. «Seit November wurden nicht weniger als 121 gebührenpflichtige Verwarnungen wegen unangepaster Bereifung ausgestellt», heißt es im Facebookpost.

Laut MeteoLux sollen die Schneefälle den ganzen Tag andauern. Die Temperaturen bewegen sich dabei um den Gefrierpunkt. Die Tagestiefsttemperatur liegt bei -3 Grad, am Nachmittag beträgt sie höchstens +1 Grad. Bereits morgen ist der Spuk allerdings wieder vorbei. Zwar bleibt es kalt, neue Schneefälle sind jedoch nicht zu erwarten.



