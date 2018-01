Luxemburger Industrie wirbt um junge Talente

«Ich habe in der Schule den Mathe- und Informatikzweig gewählt. Dass ich damit in Zukunft im medizinischen Bereich arbeiten kann, wusste ich bis jetzt aber nicht» staunt der 17-jährige Camal vom Athénée am Mittwochmorgen. Wie er nehmen in der kommenden Wochen tausende Schülerinnen und Schüler aus etwa 50 Klassen an der Initiative «HelloFuture» in Forum Geeseknäppchen teil. Deren Organisatoren – die Regierung, die Handelskammer und Luxinnovation – werden im ersten Quartal weitere Zwischenstopps in rund 20 Lyzeen einlegen.

Rund 40 Unternehmen wollen dabei junge Menschen an die unterschiedlichen Branchen der Industrie heranführen. Die Initiative richtet sich in erster Linie an Schüler, die sich in der beruflichen Orientierungsphase befinden. Am Mittwochmorgen konnten sie Fachleute aus der Bau-, Automobil- und Medizinbranche treffen und sich mit den Ausbildungsmöglichkeiten vertraut machen.

Obwohl Camal alle beruflichen Möglichkeiten in Luxemburg in Betracht gezogen hat, war er am Mittwoch einer der wenigen Schüler, der seine Zukunft in der Industrie sieht. «Der Sektor ist in Sachen Beliebtheit abgerutscht. Deshalb wollen wir den jungen Menschen zeigen, dass die Industrie eine glänzende Zukunft vor sich hat. Informatik, Bio- und Materialwissenschaften erleben derzeit ein besonders großes Wachstum», bemerkt Nicolas Buck, Präsident der Fedil.



(Séverine Goffin/L'essentiel)