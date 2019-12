Luxemburg streitet mit Belgien über Home Office

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Luxemburg und Belgien haben sich noch nicht auf die Unterzeichnung einer Änderung des Steuerabkommens zur Vermeidung von Doppelbesteuerung geeinigt», sagte Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna (DP) am Donnerstag. Entgegen der Gerüchte gebe es noch keine Einigung, auch wenn die Regierungen bereits im Gespräch seien, sagte der Minister auf eine Frage des Abgeordneten Léon Gloden (CSV).

Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Belgien haben Anspruch auf 24 Tage Home Office pro Jahr. Wer in Deutschland wohnt, hat Anspruch auf 19 Tage, in Frankreich hat eine Vereinbarung vom Sommer für 29 Tage gesorgt.

Politiker in Belgien wollten die Obergrenze auf 48 Tage im Jahr erhöhen. Luxemburg stimmte dem nicht zu. So kam es zu keiner Einigung. Pierre Gramegna erklärte die Verzögerung mit «der technischen Komplexität» und mit »der politischen Situation in Belgien». Nach den Wahlen vom 26. Mai ist noch keine politische Einigung erzielt worden.

(jg/L'essentiel)