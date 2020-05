Gentest bestätigt Wolfsangriff in Niederanven

Die drei Schafe in Niederanven, die vor zwei Wochen getötet wurden, sind von einem Wolf gerissen worden. Das habe ein Gen-Test bestätigt, wie die Umweltverwaltung am Mittwoch mitteilte. Dies ist der dritte gesicherte Nachweis eines Wolfes in Luxemburg seit 100 Jahren. Den ersten bestätigten Nachweis gab es im Jahr 2017 in Holzem-Garnich.

Die Proben wurden in einem deutschen Labor untersucht, dabei wurde neben der Tierart auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Population untersucht. Demnach stammt das Tier, das in Niederanven aktiv war aus der «mitteleuropäischen Flachlandpopulation». Diese ist normalerweise zwischen Polen und dem deutschen Bundesland Niedersachsen aktiv. Das Tier 2017 stammte aus der Alpenpopulation. 2018 wurde in Fuhren ebenfalls ein Schaf von einem Wolf getötet, dessen genaue Zuordnung allerdings misslang.

Scheue Raubtiere

Die Experten der Umweltverwaltung beobachten, dass die beiden Populationen sich inzwischen zunehmend mischen. Um die Bewegungen der Tiere besser verfolgen zu können und die Ausbreitung der geschützten Tiere nachvollziehen zu können, bittet die Umweltverwaltung Hinweise auf die Präsenz der Tiere per Email an wolf@anf.etat.lu zu melden.

Wölfe sind grundsätzlich scheue Tiere, auch wenn ihr Ruf als Raubtiere etwas anderes nahe zu legen scheint. Begegnungen zwischen Mensch und Wölfen seien sehr selten, aber nicht ausgeschlossen, heißt es in der Mitteilung der Umweltverwaltung. Die Tiere würden sich in den meisten Fällen aber zurückziehen. Tipps für eine Begegnung mit den Tieren finden sie in einer Broschüre zum Thema «Wölfe in Luxemburg» auf der Internetseite der Umweltverwaltung.

