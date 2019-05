Die erste Abiturprüfung ist geschafft

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Unmittelbar vor der Prüfung in Kunstgeschichte waren wir schon ziemlich nervös. Aber das ist verflogen, als wir dann die Fragen gesehen haben. Wir hatten uns gut vorbereitet«, sagten Lynn und Lara an diesem Montagmorgen am Athénée-Lyzeum erleichtert.

In der Aula der Schule schrieben fast 168 Schüler aus acht verschiedenen Zweigen den ersten Teil ihrer Abiturprüfung. Den Gymnasiasten wurde mehrere Stunden Konzentration abverlangt.

Die Lehrer schauen mit wachsamen Augen

Die Durchführung der Prüfung ist von den Lehrern ganz genau durchdacht worden. Auf einem Plan am Eingang des Prüfungssaals ist jeder Schüler mit einem ihm zugewiesenen Arbeitsplatz vermerkt. «So verhindern wir, dass Schüler aus demselben Zweig nebeneinander sitzen und sich möglicherweise gegenseitig helfen», erklärt ein Lehrer. Etwa zehn Lehrkräfte sind vor Ort, um zu schauen, dass niemand schummelt oder spickt. Sie stehen den Schülern aber auch zur Seite, etwa, wenn es Unklarheiten bei den Prüfungsfragen gibt.

«Die Antworten auf die Fragen waren alle ziemlich ausführlich und lang, ich fand die Prüfung aber nicht schwieriger als die anderen, die wir bereits hatten», sagt Lena nach ihrer Prüfung in Musikgeschichte. «Es war ein wenig einschüchternd, in der ersten Reihe unter den wachsamen Augen der Lehrer zu sitzen. Aber abgesehen davon hatte ich mich gut vorbereitet und habe alle Fragen verstanden», beurteilt Nico seine erste Prüfung.

Für Moris, der gerade Soziologie hinter sich hat, ist dieser besondere Stress in der Prüfungszeit nicht Neues. «Ich mache die Abiturprüfung zum zweiten Mal, deshalb bin ich nicht mehr so aufgeregt wie beim ersten Mal. Der Unterrichtsstoff ist ja derselbe, ich musste eben nur alles noch einmal wiederholen», erklärt er.

(Ana Martins/L'essentiel)