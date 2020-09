Liebespaare können sich wegen Corona nicht sehen

Viele unverheiratete Paare leiden noch immer unter den Grenzschließungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte. Davon betroffen sind auch Anna aus Luxemburg und Jonathan aus den USA. Nachdem das Thema auf Twitter unter den Hashtags #loveisnottourism und #loveisisessential eifrig diskutiert wurde, haben einige Länder beschlossen, die Grenze für Liebespaare zu öffnen.

Luxemburg und die USA gehören nicht dazu: Seit dem 13. März 2020 gilt in den USA ein Einreiseverbot für Personen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor der Einreise in einem Schengenstaat aufgehalten haben. Auch in umgekehrter Richtung ist die Einreise noch immer nur in Ausnahmefällen möglich.

Lange Trennungen wegen Corona

«Jonathan lebt in New York. Wir haben uns vor anderthalb Jahren in Südkorea kennengelernt. Er wollte 2021 nach Luxemburg ziehen», sagt Anna. Vor der Pandemie flog sie regelmäßig in die Vereinigten Staaten. Aufgrund der nun geltenden Einreisebestimmungen griffen sie zuletzt zu einem Trick: «Wir haben uns zwei Wochen lang in der Türkei aufgehalten. Von dort aus durfte ich dann in die USA einreisen, da die Türkei kein Schengenland ist», erklärt die 30-Jährige.

Ähnlich geht es auch Joëlle und Albert. Sie führen seit acht Jahren eine Fernbeziehung. Normalerweise reiste Joëlle deshalb alle sechs bis acht Wochen nach Florida, um ihren Liebsten zu besuchen. «Wir waren nie länger als drei Monate getrennt. Nun sind es aber schon sieben. Wir telefonieren momentan nur», sagt die 60-jährige Luxemburgerin.

Ramon aus Hesperingen hat seine Freundin Juliana aus Rio de Janiero ebenfalls lange nicht gesehen – seit Silvester. Er verfasste deshalb eine Petition. «Alle möchten, dass Luxemburg ein fortschrittliches Land ist. Weil aber nur wenige Personen von dieser Situation betroffen sind, ist das öffentliche Interesse leider gering», sagt er.

