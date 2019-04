Vom Rettungsschiff «Alan Kurdi» nach Luxemburg

Das deutsche Rettungsschiffs «Alan Kurdi» hat Anfang April mehr als 60 Flüchtlinge vor der libyschen Küste von einem Schlauchboot gerettet. Danach wartete das Schiff mehr als eine Woche auf die Genehmigung, in einen sicheren Hafen einfahren zu dürfen. Das Schiff durfte nicht anlegen, weil Italien und Malta auf eine Verteilung der Bootsflüchtlinge auf andere EU-Länder pochten.

Am Wochenende ließ Malta die Flüchtlinge an Land. Sie werden auf Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg verteilt. Die Crew des deutschen Rettungsschiffs muss vorerst weiter an Bord ausharren. Das sagte die in Regensburg ansässige Organisation Sea Eye am Montag. Malta verweigert der Besatzung weiterhin die Einreise.

(mb/L'essentiel)