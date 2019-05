Regenwald-​​«Wächter» kommt nach Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sting-Fans erinnern sich an die Unterstützung des Sängers für Chief Raoni im Jahr 1989, andere werden ihn an seiner bemalten Holzplatte unter der Unterlippe erkennen. Der Führer der Kayapó, ein indigener Stamm aus dem brasilianischen Regenwald, heißt eigentlich Raoni Metuktire und wird am Montag, 20. Mai, zu einem offiziellen Besuch im Rahmen seiner Europatournee nach Luxemburg reisen.

Nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Papst Franziskus, trifft sich der berühmte Häuptling, der Anfang der 1930er Jahre geboren wurde, wie er schätzt, nun auch mit Premierminister Xavier Bettel, der Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer, sowie Großherzog Henri.

Kampf seit über 40 Jahren

Der Kampf gegen die Entwaldung im Amazonasgebiet ist der größte Antrieb für den legendären Chief Raoni. Mit seinem Stamm organisiert er seit mehr als 40 Jahren Proteste, getrieben von der Tradition und dem Geist ihres Stammes.

Ein Kampf, der aktueller denn je ist, aber auch ein wichtiges Thema für die indigenen Völker des Amazonas-Gebietes. Hierüber wird Chief Raoni mit den Luxemburgern ins Gespräch kommen.

(L'essentiel)