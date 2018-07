«Unerträgliche Mordszene» in Schifflingen

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Es ist ernst, sehr ernst. Als wir die Krankenwagen und die Polizei sahen, wussten wir, dass es hier war...» erzählt ein Nachbar. Die Wohnanlage des Fonds du Logement befindet sich am Anfang der Rue Denis Netgen in Schifflingen. Dort wurde eine 45-jährige Frau in ihrer Wohnung im zweiten Stock tot aufgefunden.

Der mutmaßliche Täter selbst ging am frühen Samstagmorgen auf die Polizeistation, um das Verbrechen zu gestehen. Laut einer Quelle von L'essentiel soll es sich um ein «Verbrechen aus Leidenschaft» («crime passionnel») handeln.

Das Opfer, eine Luxemburgerin portugiesischer Herkunft, wohnte zusammen mit ihrer 15-jährigen Tochter seit etwa zehn Jahren in Schifflingen. Ihr Partner und mutmaßlicher Mörder lebte nicht offiziell am selben Ort, aber er war dort oft anwesend.

«Sie haben sich oft gestritten»

Aufgrund von wiederholten Streitereien wurde das Paar mehrfach in der Nachbarschaft auffällig. «Sie war eine nette Frau, mit der ich ein paar Worte wechselte, wenn ich sie traf. Aber ich weiß, dass sie oft gestritten haben...» sagt eine Nachbarin.

Eine Aussage, welche die Vermutung eines aus dem Ruder gelaufenen Streits untermauert. Die Frau wurde angeblich von ihrem Partner mit einem Gegenstand getroffen. Ein oder mehrere besonders heftige Schläge führten wohl zu der «unerträglichen Mordszene», die von einer Quelle aus dem Umfeld der Untersuchung beschrieben wird.

Laut der Aussage der Staatsanwaltschaft fand am Montagmorgen eine Autopsie des Opfers statt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, nachdem er dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde.

(Thomas Holzer/L'essentiel)