Jugendliche radeln und backen für den guten Zweck

Als Sven (16) und Lisa (15) von ihrer Betreuerin im Jugendzentrum in Reckingen/Mess hörten, dass das Luxemburger Rote Kreuz Spenden braucht, beschlossen sie zu handeln. Der Plan war einfach: «Wir hatten die Idee, Kuchen zu verkaufen», sagt Sven. Die beiden machten sich daran, gemeinsam mit ihrer Freundin Daniela (15), die Menschen im Ort und der näheren Umgebung anzusprechen.

«Wir haben damit angefangen, Flyer zu machen und sie im ganzen Ort zu verteilen» erzählt Sven. Die Jugendlichen scheuten keine Mühe. Etwa 500 Flyer wurden gedruckt und zugeschnitten. Sie verteilten die Flyer in Briefkästen in Reckingen, Ehlingen, Limpach, Rödgen, Pissingen... «Wir haben das mit dem Fahrrad gemacht», sagt Sven. «Wir haben etwa zwei Tage gebraucht. Die vielen Kilometer, die wir zwischen den Städten im Süden Luxemburgs zurückgelegt haben, haben sich gelohnt.»

«Es ist alles weg. »

Sven, Lisa und Daniela haben neun Kuchen selbst gebacken – das haben sie in Back-Kursen in ihrem Jugendzentrum gelernt – dabei sind etwa 60 bis 70 Kuchenstücke heraus gekommen. Der Verkauf «ging sehr schnell. Alles war in etwa anderthalb Stunden ausverkauft und die Leute haben gespendet», freuen sich die drei. «Einige Leute kamen auch danach, aber wir hatten schon keinen Kuchen mehr». Vielleicht müssen die tatkräftigen Spendensammler im nächsten Jahr noch mehr backen. In jedem Fall kamen durch die Bemühungen der drei Freunde 313,20 Euro zusammen, die an das Luxemburger Rote Kreuz gespendet wurden.

Das Rote Kreuz organisiert derzeit seinen jährlichen Spendenmonat. In diesem Jahr wird das gesammelte Geld zur Finanzierung verschiedener Projekte gespendet. Das Geld soll unter anderem an die acht sozialen Lebensmittelläden der Organisation gehen. Außerdem soll die Initiative «Perspectives – Betreutes Wohnen» unterstützt werden. Das Projekt unterstützt junge Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren, die in psychosozialen Notlagen sind. Auch die soziale Beratungsstelle und die internationalen Hilfsinitiativen des Roten Kreuzes sollen von dem gesammelten Geld profitieren. Bislang haben die 23 Ortsvereine und unabhängigen Spendensammler fast 180.000 Euro gesammelt, so eine Echtzeitzählung auf der Website des Roten Kreuzes. An der diesjährigen, überwiegend online durchgeführten Kampagne sind rund 2000 Freiwillige beteiligt.

