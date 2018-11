Zwei Verletzte bei Küchenbrand in Wohnhaus

Die Bewohner eines Mietshauses in der Grand-Rue in Differdingen mussten Samstagmittag ihre Wohnungen verlassen, da ein Feuer in einer Küche ausgebrochen war. Das Feuer war zwar schnell unter Kontrolle gebracht, doch der Rauch breitete sich zunächst in der betroffenen Wohnung im ersten Stock und dann im ganzen Gebäude aus.

Gegen 12.20 Uhr wurde das Mehrparteienhaus aus Sicherheitsgründen solange evakuiert, bis sich der Rauch verflüchtigt hatte. Eine halbe Stunde später konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen.

Die beiden Bewohner der Wohnung, in der sich der Vorfall ereignet hatte, wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Gebäude selbst trug keine größeren Schäden davon. Etwa 15 Einsatzkräfte aus den Einsatzzentralen Sanem-Differdingen und Petingen waren vor Ort.

(jg/L'essentiel)