Die Winzer sind begeistert von der Weinlese

Nach zwei eher katastrophalen Jahren erwarten die luxemburgischen Winzer einen außergewöhnlichen Jahrgang 2018. «Es ist ein unvergessliches Jahr. Es könnte nicht besser sein. Die Trauben sind gesund und haben bei der Reife einen sehr guten Zuckergehalt. Alle sind gespannt, welche Weine wir im nächsten Jahr präsentieren werden», sagt Josy Gloden, Präsident von Vinsmoselle.

Die diesjährige Saison präsentierte sich ohne Mehltau, ohne Bakterien und vor allem ohne schlechtes Wetter. Alle Elemente waren vorhanden, um eine einwandfreie Ernte in Qualität und Quantität zu erzielen. «Wir haben noch nicht die genauen Zahlen, aber es sieht sehr gut aus", sagt Serge Fischer, Leiter der Abteilung Weinbau am Weininstitut Remich.

Mehr als 120.000 Hektoliter

Die luxemburgischen Winzer können mit mehr als 120.000 Hektolitern rechnen, während in den beiden Vorjahren die Mengen nur knapp die 80.000 Hektoliter überschritten hatten. Da das Wetter während der gesamten Saison, aber auch während des Erntemonats stimmte, stehen die Signale auf grün für einen außergewöhnlichen Jahrgang.

«Was die Spätlese betrifft, so werden wir bei Vinsmoselle noch einige Parzellen in der Hinterhand behalten», sagt Josy Gloden. Die Ernte eines möglichen Eisweins hängt dann vom Wetter in den kommenden Monaten ab.

(Patrick Théry/L'essentiel)