Rekordtemperaturen im September erwartet

Météolux hat am Montag wegen der hohen Temperaturen die gelbe Warnstufe ausgerufen, diese soll noch bis einschließlich Mittwoch gelten. Das Thermometer könnte am Dienstag entlang der Mosel bis auf 33 Grad steigen, so die Meteorologen. Außergewöhnliches Sommerwetter für den Monat des Herbstbeginns. Am Montag verzeichneten die Wetterfrösche vom Findel eine Höchsttemperatur von 30,6 Grad. Zuletzt wurden am 6. September 1973 ähnliche Werte gemessen. Damals erreichte das Quecksilber die Marke von 31,5 Grad.

Seit 1947 wurden die rekordverdächtigen 30 Grad im September nur zehnmal am Findel erreicht. Das letzte Mal 1982 mit 29,9 Grad im Jahr 2016. «Derzeit erreichen uns warme und trockene Luftmassen aus dem Süden. Die Hitze sollte noch bis Mittwoch andauern. Ab Donnerstag liegen die Temperaturen wieder um die 25 Grad», erklärt ein Experte von MétéoLux gegenüber L'essentiel.

(L'essentiel/Nicolas Martin)