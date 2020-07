Feiernde pfeifen auf Warnung der Regierung

Weil im Großherzogtum die Zahl der Corona-Infektionen zuletzt wieder gestiegen ist, hat die Regierung am vergangenen Mittwoch nicht nur private Versammlungen von mehr als 20 Personen verboten, sondern auch die Bürger dazu aufgerufen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Dass sich zahlreiche Menschen diesem Aufruf nicht nachkamen, zeigt ein Blick in den Polizeibericht vom vergangenen Wochenende.

Am Samstagabend mussten die Beamten eine Party in einem Naturschutzgebiet bei Strassen auflösen. Dort hatten sich 28 Personen ohne Mundschutz versammelt. Allesamt mussten ein Bußgeld in Höhe von jeweils 145 Euro zahlen.

Viele Gaststätten missachten Sperrstunde

Darüberhinaus hielten sich zwei Gaststätten in Bettemburg und Vianden nicht an die Sperrstunde um Mitternacht und bewirteten die Gäste noch länger. Ihre Inhaber wurden ebenfalls zur Kasse gebeten. Weitere Lokal-Besitzer in Düdelingen und Schifflingen hielten sich ebenfalls nicht an die Schließungszeiten und bedienten Gäste nach 0 Uhr – verbotenerweise auch an der Theke. Einer der Wirte hatte zudem auch keine Schutzmaske getragen.

Eine Party in einem Restaurant in Kockelscheuer, bei der etwa 100 Personen feierten, fand ebenfalls ein jähes Ende. Auf den Besitzer der Gaststätte kommt ebenfalls ein Bußgeld zu.

(Marine Meunier und Marion Mellinger/L'essentiel)