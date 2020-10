Grevenmacher rüstet sich mit heimischen Masken

Zu Beginn der Corona-Krise im März waren Schutzmasken ein knappes Gut und weltweit kam es mit der um sich greifenden Pandemie zu Lieferengpässen. Beim Höhepunkt der ersten Welle entschloss sich daher Santé Services SA, eine Tochtergesellschaft der Robert-Schuman-Krankenhausstiftung, Masken «Made in Luxembourg» produzieren. Ende Juli ging es in Gasperich los und das hauptsächlich mit europäischen Materialien.

Täglich produzieren mittlerweile acht Mitarbeiter täglich 20.000 Masken. Grevenmacher ist die erste Gemeinde, die die Masken «Made in Luxembourg» am heutigen Freitag erhalten hat. Bürgermeister Léon Gloden (CSV) ist stolz darauf, einer der ersten Empfänger der heimischen Masken zu sein: «Als wir zu Beginn der Sanitärkrise ein Problem mit der Belieferung von Schutzmasken hatten, haben wir uns zunächst ans Ausland gewendet. Als wir dann erfahren haben, dass nun eine Firma aus Luxemburg Schutzmasken produziert, habe ich sofort Kontakt aufgenommen. Zufälligerweise kenne ich einen der Betriebsleiter sehr gut. Das hat es natürlich leichter gemacht. Wir haben dann sofort 20.000 Luxemburger Masken gekauft.»

« Wir hoffen natürlich, dass es nicht dazu kommen wird »

Mit dem Vorrat an Masken sieht Gloden seine Gemeinde gut für eine wachsende Zahl an Neuinfektionen gerüstet. «Wir hoffen natürlich, dass es nicht dazu kommen wird. Sollte die Pandemie jedoch weiter anhalten, würden diese Masken der Bevölkerung zur Verfügung stehen.»

Das Interesse an den luxemburgischen Masken ist auch in anderen Gemeinden groß. Ende Oktober soll eine weitere Maschine in Gasperich die Arbeit aufnehmen. Das Mittelstandsministerium unterstützt die Initiative mit einem Zuschuss von 200.000 Euro.

(dm/L'essentiel)