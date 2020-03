3 Patienten aus Frankreich landen in Luxemburg

Die Luxemburg Air Rescue hat am Montag CoVid-19 Patienten aus Grand-Est nach Luxemburg geflogen. Wie RTL berichtet, sollen bisher drei Patienten in Luxemburg angekommen sein. Insgesamt nehme das Großherzogtum sieben Fälle auf.

Die Krankenhäuser in der französischen Region Grand-Est sind an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Die Region zählt derzeit 3395 Infizierte, davon waren am Samstag 1767 Menschen in Krankenhäusern untergebracht und 435 davon waren auf intensivmedizinsche Behandlung angewiesen. Luxemburg hat gemeinsam mit den deutschen Nachbarländern und der Schweiz Hilfe zu gesagt.

Die Zahl der Menschen, die seit Ausbruch des Virus in Frankreich positiv getestet wurden, liegt am Montag bei 16.689 Menschen. In ganz Frankreich werden aktuell 7240 Menschen in Krankenhäuser wegen CoVid-19 behandelt. 1746 Patienten müssen dabei beatmet werden. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte sich am Montagmorgen bei den europäischen Nachbarn für die Hilfe bedankt.

(L'essentiel)