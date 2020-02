«Ich träume von einer Fashion-​​Show im Mudam»

Seit der Vorstellung seiner ersten Modekollektion mit dem Namen Palazzo Parano ist der Luxemburger Jeremy Palluce vielen jungen Menschen hierzulande ein Begriff. «Ich habe mit 16 Jahren, unter dem Pseudonym ‹Skobe›, mit Graffiti angefangen, da liegen meine künstlerischen Wurzeln», sagt der heute 25-jährige Kunststudent. Er sieht in Virgil Abloh, dem künstlerischen Leiter von Louis Vuitton, sein großes Vorbild.

Waren Jeremy Palluces ersten Stücke noch für 25 Euro zu haben, muss man heute schon 50 Euro und mehr auf den Tisch legen, um eines der limitierten Stücke zu ergattern. «Exklusivität ist das Herzstück meiner Arbeit. Alle Stücke in meinen vier Kollektionen sind limitiert. Auch auf Nachfrage wird nichts nachproduziert. Das ist einerseits exklusiv, aber es ist auch nachhaltig», sagt der Jungdesigner aus Schifflingen.

Die fünfte Kollektion des Künstlers ist bereits in Vorbereitung. Palluce arbeitet außerdem mit seinem besten Freund, dem Rapper Bazooka Brooze, zusammen. Für ihn und andere lokale Musiker entwirft der Designer Plattencover und Merchandise. Als wäre das noch nicht genug Beschäftigung, widmet das Multitalent sich in seiner Freizeit der Malerei. Am Sonntag zeigt Palluce gemeinsam mit Jo Malano und Lenny Bucco seine Kunstwerke. Die Vernissage findet um 16 Uhr in der Galerie 39 statt. Zum Abschied lässt uns der ambitionierte Künstler noch wissen: «Ich träume davon, meine Mode im Mudam zu zeigen»

(Ana Martins/L'essentiel)