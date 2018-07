Uni Luxemburg verwaltet 1122 Studentenzimmer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie starten im Herbst Ihr Studium und haben noch keine Bleibe? Dann heißt es schnell sein: Die Anmeldefrist für die Studentenwohnungen der Uni Luxemburg ist soeben angelaufen. «Wir arbeiten nach dem 'First-come-first-serve'-Prinzip», erklärt der Verantwortliche Marc Rousseau. Das heißt: Wer zuerst eine Anmeldung einreicht, hat bessere Chancen, ein Zimmer zu ergattern.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, achtet die Uni auf eine gute Auslastung. Sie tritt als Mieter auf und gibt die Zimmer anschließend an Studenten weiter. «Wir versuchen, die Auslastung über 90 Prozent zu halten. Es ist wichtig, dass das Konzept finanziell tragfähig bleibt.» Derzeit verwaltet die Universität 1122 Wohnungen, verteilt auf 37 Häuser. Das ist ungefähr die selbe Anzahl wie im Vorjahr.

58 neue Wohnungen

Derzeit sind 6500 Studenten an der uni.lu eingeschrieben. Das Angebot an Studentenzimmern sei jedoch ausreichend, sagt Rousseau: «Wir haben kein Monopol auf dem Markt. Manche Studenten leben noch bei ihren Eltern, andere wohnen in WGs.»

In den nächsten zwei Jahren wollen die Uni und ihre Partner (Staat, Gemeinden, private Bauträger) 58 neue Wohneinheiten für Studenten an verschiedenen Stellen im Land errichten. Die Miete für ein Einzelzimmer mit gemeinsam genutzten Sanitäranlagen beträgt etwas weniger als 300 Euro monatlich.

(Séverine Goffin/L'essentiel)