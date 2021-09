Ein kleiner Fehler kostet zehn Tage Arbeit

Kleiner Fehler, große Wirkung. Autofahrer müssen in Esch/Alzette in den kommenden Tagen auf dem Kennedy-Boulevard mit Behinderungen rechnen. «Wir wollen nicht mit dem Finger auf andere zeigen, das kann passieren», sagt Stadtpressesprecher Luc Schloesser im Gespräch mit L'essentiel. «Es geht hauptsächlich um die Auswirkungen auf den Verkehr.» Man wolle sich selbst nicht in den Vordergrund drängen. Die Bauarbeiten auf der stark frequentierten Achse sollen rund zehn Tage dauern. Die Ursache: ein Missgeschick auf einer privaten Baustelle.

Baufirma verweist auf Abbruchunternehmen



Ein Verantwortlicher der Baufirma wies am Donnerstag die Verantwortung für den Fehler gegenüber L'essentiel von sich. Seiner Meinung nach liege die Verantwortung für den Fehler bei der Firma, die das alte Gebäude zuvor abgerissen hatte. Diese hätte versäumt für einen ausreichenden Abstand zwischen den Rohren und der Stelle, an der der Beton gegossen wurde, einzuhalten.

Ein Bauunternehmen hat versehentlich Beton in ein Kanalrohr gegossen. «Ein neues Wohnhaus wird gebaut», sagt Schloesser. «Das Unternehmen musste umfangreiche Tiefbauarbeiten durchführen, um Betonpfähle für die Fundamente des neuen Gebäudes herzustellen». Dabei sei der flüssige Beton in das falsche Rohr geleitet worden.

«Es ist irreparabel»

Der Beton könne nicht mehr aus dem Kanal entfernt werden. «Es ist irreparabel. Es ist im Rohr ausgehärtet. Wir müssen graben, etwa 20 Meter Rohr herausnehmen und ersetzen.» Die Menge des versehentlich eingegossenen Betons ist zwar nicht genau bekannt, aber sie reiche aus, um den Abschnitt unbrauchbar zu machen. Der Verkehr auf dem Kennedy-Boulevard zwischen dem Norbert-Metz-Platz und dem Kreisverkehr vor dem Bahnhof in Esch wird von diesem Samstag an bis zum 28. September nur einspurig fließen.

Da es sich um eine Regenwasser-Kanalisation handelt, sei die Wasserversorgung der umliegenden Häuser nicht beeinträchtigt. Aber bei starken Regenfällen könne das ein Problem werden. Angesichts des bevorstehenden Herbst habe man deshalb Handlungsbedarf gesehen und die Notreparatur veranlasst. Die Arbeiten finden unter Aufsicht der Gemeinde statt. Die Kosten für die Maßnahme werde man allerdings dem Bauträger in Rechnung stellen.

(JW/L'essentiel)