Richter Biltgen mangelt es nicht an Arbeit

Für François Biltgen ist derzeit keine Woche wie die andere. Der ehemalige Minister und jetzige Richter am Gerichtshof der Europäischen Union ist immer noch aktiv, über mangelnde Arbeit kann er sich nicht beklagen. «Wie der Außenminister sagte, ist der Gerichtshof wie ein Leuchtfeuer im Sturm. Auch in Krisenzeiten setzen wir uns weiterhin für die Einhaltung des EU-Rechts ein. Wir beraten per Videokonferenz und fällen einmal pro Woche Urteile. Nur die Anhörungen und Plädoyers wurden verschoben», sagt der Richter.

Auch seine Frau ist nicht arbeitslos. «Sie stellt Masken für eine soziale Initiative her», berichtet er. «Wir nutzen auch die Gelegenheit, gute kleine Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen. Und wie alle Eltern und Großeltern freuen wir uns darauf, unsere Kinder und Enkelkinder wiederzusehen», gibt Biltgen Einblicke in seinen Alltag.

Auch François Biltgen hat die körperliche Aktivität in der Eindämmungsphase nicht vergessen. «Ich mache morgens ein bisschen Cross-Training und mittags Nordic Walking. Es erfrischt meinen Geist», sagt er.

(Jean-François Servais/L'essentiel)