Tüftler wollen 480 Kilometer mit einem Liter fahren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einige kluge Nachwuchsköpfe aus Luxemburg wollen in London glänzen. Vom 5. bis zum 8. Juli findet zum dritten Mal in Folge der Shell Eco Marathon statt. Im Queen Elizabeth Olympic Park zeigen tausende Schüler ihre Ideen und Innovationen. Es geht darum, ein energieeffizientes Fahrzeug zu entwerfen, zu bauen und vorzuführen.

Ein Dutzend Schüler des Lycée technique des arts et métiers (LTAM) haben sich auf den Wettbewerb vorbereitet und wollen mit einem Liter Benzin so weit wie möglich kommen. Dabei ist das primäre Ziel, den eigenen Rekord aus dem Vorjahr zu brechen. «Vergangenes Jahr sind wir 480 Kilometer weit gekommen. Am besten wäre es aber, den Rekord aus dem Jahr 2012 zu brechen. Der steht bei 666 Kilometern», sagt der 17-jährige Kimon, der bereits 2017 dabei war. Die Schüler sind alle zwischen 16 und 20 Jahre alt und wurden von ihrem Lehrer Georges Gloesner nach ihren Fachgebieten ausgewählt (Mechanik, Elektrotechnik, Kunst und Informatik).

Kontrolle steht noch an

Die 16-jährige Micaela hat sich auf 3D-Design spezialisiert und ist zum ersten Mal dabei. Sie ist eins der wenigen Mädchen im Team und wird das Auto wohl fahren. «Ich freue mich auch darauf, die Ergebnisse der anderen Teilnehmer zu sehen. Einige haben viel mehr Mittel und Erfahrung als wir» sagt sie.

Sobald das Fahrzeug fertig ist, wird es in London einer technischen Kontrolle unterzogen. Ist alles in Ordnung, geht es ab auf die Piste.

(Joanne Reinard/L'essentiel)