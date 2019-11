Der November startet herbstlich in Luxemburg

Der November beginnt diesen Freitag und das Mindeste, was wir sagen können, ist, dass das Wetter den Erwartungen entspricht. Das Allerheiligenwochenende wird in der Tat düster und nass sein, was der luxemburgischen Natur wahrscheinlich nicht schaden wird. So kündigt MeteoLux für diesen Freitag einen bedeckten Himmel mit Regen und Nieselregen den ganzen Tag über an. Und das Thermometer wird im besten Fall des Tages auf 11 Grad ansteigen.

Samstag und Sonntag, sieht es ähnlich aus, mit viel Wolken und Regen. Am Sonntag wird dies alles von einem ziemlich starken Wind mit Böen bis zu 70 Stundenkilometer begleitet. Die Temperaturen steigen am Samstag auf 14 Grad, bevor sie am Sonntag auf maximal 11 Grad sinken. Am Morgen werden es 7 bis 9 Grad am ganzen Wochenende sein.

Nächste Woche sieht nicht freundlicher aus, mit Wolken zumindest bis Mittwoch. Am Montag sind «ein paar kurze Momente ohne Niederschläge möglich», kündigt MeteoLux an. Aber der Tag wird im Allgemeinen verregnet. Der Wind wird stark bleiben, bevor er am Dienstag beginnt sich abzuschwächen. Aber es wird den ganzen Tag über leichten Regnen geben, dann am Mittwoch wird der Regen wieder etwas stärker werden bei bedecktem Himmel. Die Temperaturen werden am Mittwochmorgen allmählich auf 1 Grad sinken. Die Maximalwerte erreichen dann 7 bis 9 Grad.

(L'essentiel)