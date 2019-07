Pont Rouge muss auf neuen Anstrich warten

Die Sanierungsarbeiten an der 1965 erbauten Roten Brücke laufen bereits seit 2015. In den Sommerferien sollte dem Bauwerk eigentlich zum Abschluss ein neuer Anstrich verpasst werden. Diese Arbeiten werden sich jetzt jedoch verzögern. Die Firma Nicoletta war als Subunternehmerin mit den Arbeiten beauftragt, am 3. Juli meldete das Unternehmen Insolvenz an.

Das Unternehmen berichtet auf seiner Internetseite stolz über den prestigeträchtigen Auftrag. Auf Nachfrage von L'essentiel gab der Bauleiter von Nicoletta Lux, Thibault Humbert, knappe Auskunft. Man wolle sich nicht zum Thema äußern. Wie viele Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen seien, könne man derzeit noch nicht sagen, so Humbert gegenüber dieser Zeitung.

Verzögerung bis zu einem Jahr möglich

Das Ministerium für öffentliche Arbeiten geht davon aus, dass Ersatz für das insolvente Unternehmen gefunden wird. Dies sei Aufgabe der Firmen Tralux Construction und Eiffel Deutschland, die Nicoletta als Subunternehmen mit den Arbeiten am Pont Rouge beauftragt hatten.

Die Sommerferien erschienen als guter Zeitpunkt, um die Arbeiten abzuschließen. Inzwischen rechnet man jedoch mit einer Verzögerung von bis zu einem Jahr.

(Patrick Théry/l'essentiel)