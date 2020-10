Rheinland-​​Pfalz plant Ausnahmen für Grenzregion

Für die Grenzgebiete von Rheinland-Pfalz soll es nach Einführung der bundesweiten Quarantäneregeln demnächst Ausnahmen geben. «Grenzpendler» dürften sich dann für kurze Zeit in dem als Risikogebiet eingestuften Nachbarland aufhalten, kündigte die Staatskanzlei in Mainz am Donnerstag an. Dies würde dann auch für die Pendler aus den Nachbarländern gelten. Ein Sprecher der Staatskanzlei bestätigte gegenüber L'essentiel, dass eine entsprechende Ausnahmeregel aktuell geprüft werde.

Die genauen Modalitäten sind laut dem Sprecher allerdings noch unklar, ebenso sei noch kein Termin bekannt. Das Saarland hatte bereits am Mittwoch eine Ausnahmeregelung ab kommendem Montag angekündigt: Bürger aus Luxemburg und Frankreich dürfen von kommenden Montag an grundsätzlich bis zu 24 Stunden ins Saarland reisen, ohne den Quarantäneregelungen zu unterliegen.

Keine Ausnahmen für Belgien

Für Luxemburg gelten in Rheinland-Pfalz derzeit dennoch schon Ausnahmen. Von der Quarantäneregelung ausgenommen sind danach Menschen, die zur Arbeit pendeln. Auch Reisen aus medizinischen oder anderen triftigen Gründen – wie etwa Prüfungen an der Universität – sind möglich. Die Quarantäneanordnung gilt zudem nicht bei Reisen nach Luxemburg, die weniger als 72 Stunden dauern.

Für Belgien, das erst am Mittwoch vollständig zum Risikogebiet erklärt wurde, gibt es noch keine Ausnahmeregelungen. Das dritte Nachbarland von Rheinland-Pfalz, Frankreich, ist inzwischen auch als Risikogebiet eingestuft – allerdings mit Ausnahme der Region Grand Est. Und genau diese grenzt direkt an Rheinland-Pfalz.

(mei/L'essentiel/dpa)