«Super-​​Blitzer» geht im Herbst in Stellung

Der erste Strecken-Radar in Luxemburg auf der N11, kurz hinter Waldhof, soll im Herbst 2019 in Betrieb gehen. Das teilte der Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, François Bausch, am Mittwochmorgen in einem Interview bei RTL mit. Bei der Strecke handelt es sich um einen vier Kilometer langen Abschnitt, der für Autofahrer besonders riskant ist. Seit 2011 wurden auf der N11 19 Unfälle registriert, die zu drei Todesfällen, vier schweren Verletzungen und 33 leichten Verletzungen führten.

Im Vergleich mit einem herkömmlichen Blitzer misst der «Radar-Tronçon» die Geschwindigkeit über eine längere Distanz. Bausch erklärte außerdem, dass auch weitere Radarabschnitte mit solch einem Radar ausgestattet werden könnten, beispielsweie in Autobahntunneln.

(L'essentiel)