Neues MRT-​​Gerät kommt nach Ost-​​Luxemburg

Das Großherzogtum verfügt derzeit über elf MRT-Geräte, die auf die vier Krankenhäuser (Centre Hospitalier de Luxembourg, Centre Hospitalier Emile Mayrisch, Hôpitaux Robert-Schuman-Krankenhäuser und das Centre Hospitalier du Nord) verteilt sind.

Eine weitere Maschine wird im nun Osten des Landes in Betrieb genommen. Der Bürgermeister von Grevenmacher, Léon Golden (CSV), gab am Dienstag über seinen Facebook-Account bekannt, dass der Gemeinde in der vergangenen Woche eine neues MRT-Gerät geliefert wurde. Damit sollen bereits Anfang 2022 Patienten untersucht werden. Dies ist eine Premiere für die Region, in der es keine Krankenhäuser gibt.

Nach L'essentiel-Informationen soll es neben einem Röntgenapparat im Gemeindegesundheitszentrum im Bezirk Potaschberg installiert werden. Die Ausrüstung wurde von privaten Investoren finanziert, wie Gloden erklärt.

(mm/L'essentiel)