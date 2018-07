Bauarbeiter bringen Netz an Fassade an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die CFL und der Denkmalschutz sind an diesem Montag vor dem Hauptbahnhof von Luxemburg im Einsatz. Ausgestattet mit einem langen Kran analysieren sie den Zustand der Skulptur, von der Mitte Mai ein Stück abgebrochen war. «Es soll ein Netz zur Sicherung der Statue installiert werden. Nun wird geprüft, wo die Haken dafür angebracht werden müssen», erklärt Alain Kohl, Pressesprecher der CFL, L'essentiel.

Eine Entscheidung darüber, wie mit der Reparatur fortgefahren wird, wird am Ende der Ferien getroffen. Laut Kohl ist «seit dem Vorfall im Mai kein weiteres Stück abgebrochen». Am Sonntag, den 13. Mai, war ein Teil der Statue, welche die Fassade ziert, auf den Platz vor dem Bahnhof gefallen. Verletzt wurde niemand. Der Haupteingang war für einige Stunden blockiert. Auch an diesem Montag ist der Zugang nur durch den Seiteneingang möglich.

(L'essentiel)