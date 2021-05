Diese Tasten kann man drücken – ohne zu drücken

Die nun seit über einem Jahr wütende Pandemie hat unser Verhalten und unsere Gewohnheiten – vermutlich nachhaltig – stark beeinflusst. Entsprechend haben ganze Branchen, wie etwa der Online-Handel, stark von Corona profitieren können. Aber auch Techniken haben einen regelrechten Boost erfahren, allen voran kontaktloses Bezahlen. Weniger Berührungen, weniger Infektionsmöglichkeiten: Diese Idee steckt auch hinter den sogenannten «aktiven Hologrammen» der französischen Firma MZ Technologie. «Die Technik ist revolutionär», schwärmt David Michel, der die Vertriebsrechte für Luxemburg und den mittleren Orient inne hat: «Konnte man Hologramme bislang nur ansehen, sind sie nun interaktiv.»

Die einfachste Version, der HoloStop, ist bereits in zahlreichen Pariser Bussen verbaut. Statt eines physischen Halte-Knopfes, projiziert ein kleiner Kasten ein virtuelles Stopp, das die Fahrgäste berühren können – ohne dabei wirklich etwas berühren zu müssen. «Im Prinzip ist diese Technik überall sinnvoll, wo wir im Alltag Tasten drücken müssen», berichtet Michel weiter. So kommt in den Fahrstühlen zweier Pariser Krankenhäuser die HoloBox zum Einsatz. Diese projiziert eine kleine Tastatur in die Luft, über welche die anzufahrende Etage ausgewählt werden kann.

«Kontaktlos ist die Zukunft», ist sich Michel sicher. Diese Erfahrung habe er vor allem in Dubai gemacht: «Dort sind die Menschen neuen Technologien gegenüber extrem offen.» Innerhalb weniger Tage habe er neue Kunden für die Technik gewinnen können. Dass die Hologramme für den Nutzer nur sichtbar sind, wenn man gerade davor steht, erweise sich im Mittleren Orient als zusätzliches Verkaufsargument: «Dort ist Diskretion sehr wichtig. Und so sieht nicht jeder, in welche Hoteletage man fährt.»

(Philip Weber/L'essentiel)