Luxemburgs Umwelt liegt auf der Intensivstation

Die Auswirkungen des weltweiten Temperaturanstiegs auf die Wälder des Großherzogtums sind dramatisch. Zu diesem Schluss kommt der Mouvement Écologique, der am Donnerstag eine niederschmetternde Statistik zur Ökologie Luxemburgs vorlegte. «In Luxemburg sind nur noch zehn bis zwölf Prozent der Bäume gesund. Etwa die Hälfte ist tot oder fast tot und der Rest der Hölzer ist krank», sagte der deutsche Biologe Pierre Ibisch.

Diese beunruhigende Einschätzung gelte nicht nur für das Großherzogtum, sondern für die ganze Welt. «Die Schäden sind überall sichtbar. Die verheerenden Brände im brasilianischen Regenwald im Spätsommer hatten noch einmal eine ganz andere Dimension», sagte Roger Schauls, Vizepräsident des Mouvement Écologique.

« Lokale Arten müssen geschützt werden »

In Luxemburg litten die Bäume besonders stark durch die langen Dürreperioden in den Sommern 2018 und 2019. Die Trockenheit – so die Einschätzung der Umweltbewegung – soll sich in den kommenden Jahren weiter verschlimmern. «Wir müssen und werden noch mehr Druck auf die Regierung ausüben, damit dieser Entwicklung entgegen gesteuert wird», so Schauls weiter. Einfach junge Bäume nachpflanzen bringe nichts, weil diese auch binnen kurzer Zeit absterben würden. Die Regierung hatte Ende November angekündigt, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 gegenüber dem Niveau von 2005 um 55 Prozent zu reduzieren. Konkrete Maßnahmen wollen Umweltministerin Carole Dieschbourg und Energieminister Claude Turmes (beide Déi Gréng) am morgigen Freitag vorstellen.

Die Erhaltung der Wälder bleibe jedoch einer der effektivsten Wege, um dem drohenden Klimakollaps entgegenzutreten, erklärt Schauls: «Es darf nicht mehr so viel abgeholzt und beschnitten werden. Außerdem ist es für die Gesundheit unserer Wälder wichtig, lokale Arten zu schützen.»

(mm/L'essentiel)