Biker stürzt mit unangemeldetem Motorrad

Ein Motorradfahrer hat am Mittwochnachmittag auf dem Boulevard Grande-Duchesse Charlotte in Esch/Alzette die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anschließend krachte er gegen ein Straßenschild und stürzte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Bei den Ermittlungen der Beamten stellte sich heraus, dass das Motorrad weder angemeldet noch versichert war. Die Beamten beschlagnahmten es daher.

(L'essentiel)