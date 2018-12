Luxemburg wird von Cannabisriesen beliefert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der kanadische Cannabisriese Aurora wurde von der luxemburgischen Regierung ausgewählt, Cannabis als Arzneimittel zu exportieren. «Nach unseren Informationen ist Aurora damit der erste medizinische Cannabisproduzent, der vom luxemburgischen Gesundheitsministerium ausgewählt wurde, um getrocknete Cannabisblüten zu liefern», betonte das Unternehmen, mit Sitz in Edmonton, Westkanada, in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung.

Im Juni dieses Jahres verabschiedeten die luxemburgischen Abgeordneten das Gesetz, das den Konsum von Cannabis für medizinische Zwecke erlaubt. Aurora Cannabis Inc. ist einer der größten Anbieter auf dem kanadischen Cannabismarkt. Seit dem 17. Oktober erlaubt Kanada den Konsum von Cannabis als Genussmittel.

(L'essentiel/afp)