Gymnasiasten müssen zur gefürchteten Philo-​​Prüfung

Am Gymnasium Hélène Boucher in Thionville haben sich am heutigen Montag viele Abiturienten versammelt, die das französische Lyzeum Vauban de Luxembourg besuchen. In ihren grünen Pullovern diskutierten die Prüflinge eifrig die Themen des bevorstehenden Abiturs.

Die Schüler konnten sich je eines von drei Themen aussuchen. Viele zeigten sich jedoch von den Vorgaben überrascht. «Wir haben eher damit gerechnet, dass es um den Staat, die Gesellschaft, Gerechtigkeit, Glück oder Sehnsucht gehen wird», sagt ein Schüler. Doch da waren die jungen Philosophen auf dem Holzweg. Die Prüfungskommission stellte unter anderem das Thema «Ist alle Wahrheit endgültig?» zur Debatte.

Nach etwa drei Stunden Prüfungszeit hatten die Schüler dann Grund zum Aufatmen. Ein gefürchteter Teil der Abiturprüfung ist damit bewältigt. Jetzt können sich die Abiturienten auf den nächsten Test vorbereiten: am morgigen Dienstag stehen die Geschichts- und Geographie-Prüfungen auf dem Programm.

(Émilie Étienne/L'essentiel)