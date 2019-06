Touristen schätzen Luxemburger Campingplätze

Artikel per Mail weiterempfehlen

Touristen, die nach Luxemburg kommen, nutzen gerne die Campingplätze des Landes. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Eurostat-Studie hervor. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 939.219 Übernachtungen gebucht, wie die neuesten Zahlen des Europäischen Statistischen Instituts zeigen.

Das entspricht fast einem Drittel (32 Prozent) aller in diesem Jahr gebuchten Übernachtungen in Luxemburg. Der Rest verteilt sich auf Hotels, Ferienwohnungen und Unterkünfte, die von Privatpersonen zur Verfügung gestellt werden. Im Europavergleich schneiden nur die dänischen Campingplätze besser ab (33 Prozent). Frankreich, das fast ein Drittel der europäischen Campingplätze stellt, kommt auf 29 Prozent.

Zelte, Gaskocher und Luftmatratzen sind in anderen Nachbarländern weniger beliebt. In Belgien und Deutschland zogen die Campingplätze etwas mehr als sieben Prozent der Touristen an.

(jg/L'essentiel)