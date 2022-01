«Drohungen gab es auch schon vor der Krise»

In den vergangen Wochen waren immer häufiger Politiker vor ihren Privathäusern bedroht worden. Das Justizministerium will deshalb die Privatsphäre über eine Gesetzesänderung besser schützen, wie Justizministerin Sam Tanson letzte Woche bekanntgab. Die Befürworter des sich in Vorbereitung befindlichen Gesetzes hoffen auf eine Bestätigung in den nächsten Wochen.

«Wir müssen die Sicherheit aller gewährleisten, auch der Minister. Es ist wichtig, dass diejenigen, die solche Taten begehen, bestraft werden», äußert sich Familienministerin Corinne Cahen (DP) zu dem Vorhaben. «Diejenigen, die sich hinter ihrem Bildschirm anonym und unverwundbar fühlen, müssen wissen, dass man nicht alles sagen kann», stellt sie klar. Sie selbst erhalte regelmäßig Drohungen. «Wenn man in der Politik tätig ist, passiert das. Das gab es auch schon vor der Krise». Sie erstatte gewöhnlich Anzeige, was schon zur Verurteilung einer Person, die sich antisemitisch geäußert hatte, geführt habe.

Minister in Luxemburg haben Anspruch auf eine Sicherheitsvorkehrungen, die sie je nach Bedarf einsetzen. Zu Art und Umfang der Maßnahmen wollen die befragten Ministerien nichts preisgeben. «Wenn die Polizei eine Meldung erhält, sei es von einem Bewohner, einem Nachbarn oder einem Passanten, werden die notwendigen Überprüfungen vorgenommen», heißt es lediglich aus dem Büro von Henri Kox (Déi Géng), dem Minister für Innere Sicherheit. «Die Polizei bewertet ständig den Sicherheitsbedarf und passt ihn gegebenenfalls an», so die Santé. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) hat in der Vergangenheit ebenfalls Drohungen erhalten. Das Staatsministerium wollte sich zum Schutz von Premierminister Xavier Bettel (DP) nicht äußern.

(jg/L'essentiel)