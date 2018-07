So ändert sich Luxemburgs Infrastruktur

Der Regierungsrat hat am heutigen Freitag eine ganze Liste verschiedener Infrastrukturprojekte bewilligt. Damit ist der Grundstein gelegt für die Finanzierung der dazugehörenden Machbarkeitsstudien. Unter den 33 Projekten befindet sich auch ein neuer Kontrollturm für das «Vorzeigeprojekt» Findel, wie das Ministerium für Infrastruktur mitteilt. Ein großer Teil dieser Projekte sei «ein wichtiger Beitrag zur Mobilität».

Unter den bewilligten Projekten nimmt der Ausbau der Luxemburger Tram einen prominenten Platz ein, insbesondere die Schnellverbindung entlang der A4 und der Ausbau der Straßenbahn Richtung Arlon und Findel.

Weiterhin sollen sich viele der Projekte um die Einrichtung von P+R-Parkplätzen, so zum Beispiel am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt, in Niederanven und in Höhenhof drehen. Auch mehrere Straßenbauprojekte, etwa die neue N4 in Schifflingen, sowie die Einrichtung von separaten Busspuren auf der A7 zwischen Waldhof und Kirchberg sowie auf der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen, finden sich unter den bewilligten Plänen.

