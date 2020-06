Luxemburger erlebt verrückten Lockdown

Als Jean-Marie Backes am 4. März in Rangoon, Myanmar, eintraf, hatte er keine Ahnung, welch Odyssee ihn erwarten würde. Der 63-jährige Rentner, der es gewohnt ist, die Welt zu bereisen, wollte den Tourist spielen und seiner Leidenschaft für das Fotografieren nachgehen. Aber die Corona-Pandemie durchkreuzte seine Pläne: «Die Gerüchte über das Coronavirus wuchsen», erzählt er, noch bevor Europa und ein Teil Asiens anfingen, abzuriegeln. Auf seiner Reise entlang der Küste Myanmars erfährt der Luxemburger, dass seine Rückflugtickets von Turkish Airlines und Air Asia storniert wurden. «Ich wurde dreimal aus Geschäften und Restaurants hinausgeworfen. Europäer waren nicht mehr willkommen», erzählt er L'essentiel.

Die Situation verschlimmerte sich von Tag zu Tag. Der ehemalige Geschäftsmann beschloss deshalb, nach Rangoon zurückzukehren, bevor alle Inlandsflüge nach Myanmar ausgesetzt wurden. Dort kaufte er von Qatar Airways ein Rückflugticket nach Luxemburg. Das frühestmögliche Datum? Ende April! «Der Flug wurde einige Tage später gestrichen», erzählt Backes. Schlimmer noch: Als er nach Südkorea aufbrechen wollte (Es war«eines der wenigen Länder, das noch Touristen akzeptiert hat»), schließt der Flughafen von Rangoon.

« Das Essen wurde vor der Tür abgestellt und die Angestellten liefen nach dem Klingeln weg. »

«Also ging ich in ein Hotel, um eine Lösung zu finden», erklärt der Rentner. Der Beginn des nächsten Abenteuers: Bereits am nächsten Tag wird sein Hotel von der Armee blockiert, weil in der Nähe ein Coronavirus-Fall aufgetreten war. Zusammen mit einem weiteren Gast wird Jean-Marie isoliert untergebracht, was schließlich in drei Wochen völliger Isolation endet. «Wir durften den Raum nicht verlassen. Das Essen wurde vor der Tür abgestellt und die Angestellten liefen nach dem Klingeln weg», erinnert sich Jean-Marie Backes.

«Zwei Mal» täglich sei ein Arzt gekommen, um ihnen die Temperatur zu messen. Surreale Szenen, die der Mann aus Differdingen während seiner Odyssee gefilmt und in sozialen Netzwerken geteilt hat. Und da die Stadt Rangoon ihrerseits unter Quarantäne gestellt wurde, saß der luxemburgische Tourist länger als erwartet im Hotel fest. «Ich habe den Park und das Schwimmbad genossen», sagt er augenzwinkernd.

Ab Mitte April stand Jean-Marie Backes in ständigem Kontakt mit den Behörden und den luxemburgischen Botschaften in Thailand und Südkorea – bis er schließlich auf einen von der italienischen Botschaft in Rangoon angebotenen Flug nach Mailand gebracht wurde und über Frankfurt zurück nach Luxemburg kam: Am 5. Juni! Drei Monate nach seiner Abreise und einem Urlaub, der nicht ganz so geplant war.

(nc/L'essentiel)