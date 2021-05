Wie funktioniert die Impfung in Luxemburg

«Vor Ort war alles sehr gut organisiert», sagt Jérôme Wiss, Journalist bei L'essentiel, «fünf Minuten nach Betreten des Impfzentrums in der Halle Victor Hugo in Luxemburg hatte ich meine Injektion erhalten». Die Impfungen gegen das Coronavirus gehen schnell voran. Die jüngste Phase, die vor weniger als drei Wochen mit Bewohnern im Alter von 54 Jahren begann, hat nun die 50-Jährigen erreicht. In dieser Woche werden bereits «Einladungen an Personen bis 47 Jahre verschickt», so das Gesundheitsministerium.

Jérôme Wiss stand auf der Warteliste für den Astrazeneca-Impfstoff. «19.500 Personen auf dieser noch offenen Liste wurden bereits eingeladen». Die Liste für Restdosen, die geschlossen ist, hat «23.500 registrierte Personen. Angesichts der sehr geringen Anzahl dieser Dosen wird sie nicht erneuert», erklärt das Ministerium.

«Es ist besser als auf der Intensivstation beatmet zu werden»

Die Zentren scheinen reibungslos zu funktionieren. «Am Eingang ein Soldat, der meine Identität und meinen Termin überprüft und dann erhielt ich ein blaues Papier», erzählt Jérôme Wiss, der auf einem Stuhl auf den Piks wartete. Später beantwortete der Arzt alle Fragen, sprach über mögliche Nebenwirkungen und injizierte ihm die Impfung: «Hier, das piekst». Ohne auch nur darüber nachdenken zu können, wäre es bereits geschehen. «Bevor man gehen kann, muss man 15 Minuten sitzen bleiben, um auf Nummer sicher zu gehen», erzählt Wiss.

Nebenwirkungen blieben bei ihm allerdings nicht aus. «Am nächsten Morgen hatte ich Fieber, Schmerzen, Kopfschmerzen und mir war sehr kalt», erzählt er. Drei Tage lang. Aber er bedauert es nicht, schließlich «ist es der einzige Weg aus der Pandemie und es ist besser als auf der Intensivstation beatmet zu werden», sagt Wiss, der in zwei Monaten für seine zweite Dosis wiederkommen wird.

(Jérôme Wiss und Séverine Goffin/L'essentiel)