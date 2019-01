Festsitzende Migranten kommen nach Luxemburg

47 Migranten harren seit zwölf Tagen vor der Küste Italiens in einem Schiff der Sea Watch aus, um endlich Land betreten zu können. Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte kündigte nun am Mittwoch an, dass eine Vereinbarung zwischen sieben europäischen Ländern es ermöglichen würde, die Menschen «innerhalb der nächsten Stunden» in Italien von Bord gehen zu lassen. «Luxemburg hat sich der Liste der Länder angeschlossen, die unserer Einladung gefolgt sind (um die Migranten anschließend aufzunehmen, Anmerkung der Redaktion)», sagte Conte der Presse in Mailand.

Das luxemburgische Außenministerium bestätigte gegenüber L'essentiel, dass «Jean Asselborn mit seinem italienischen Amtskollegen zusammengekommen ist» und dass «Luxemburg, wie in der Vergangenheit, weiterhin Solidarität bei der Aufnahme von auf See geretteten Menschen zeigen wird». Die sieben Länder, die sich für die Aufnahme der Migranten ausgesprochen haben, sind daher Luxemburg, Italien, Frankreich, Deutschland, Portugal, Malta und Rumänien, so die italienischen Medien.

Asselborn reist zum Gespräch nach Bukarest

«Was die Anzahl, den Termin und die Nationalität der Menschen betrifft, die willkommen geheißen werden sollen, ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, eine Aussage dazu zu treffen», sagt die luxemburgische Regierung. Ein Austausch zwischen Asselborn und dem italienischen Staatschef ist für Donnerstag in Bukarest geplant. «In den nächsten Stunden wird das Schiff anlegen», sagt Giuseppe Conte.

Die Sea-Watch 3 ist von der deutschen NGP Sea-Watch gechartert und fährt unter niederländischer Flagge, sie befindet sich derzeit vor Syrakus im Südosten Siziliens, wo sich sich vor schlechtem Wetter schützen durfte. Am Mittwochmorgen fand ein Treffen in Syrakus statt, wahrscheinlich um die Ankunft des Schiffes zu organisieren, so heißt es in Medienberichten.

(nc/L'essentiel/afp)