Die Benzinpreise schießen nach oben

Artikel per Mail weiterempfehlen

An den Tankstellen kehrt keine Ruhe ein. Ab Donnerstag ziehen die Benzinpreise im Großherzogtum gehörig an. Für den Liter Super 95 werden 1,261 Euro fällig, was einer Erhöhung von 0,059 Euro entspricht. Der Liter Super 98 schlägt mit 1,321 Euro zu Buche (+0,049 Euro).

Der Dieselpreis bleibt vorerst unverändert.

(L'essentiel)